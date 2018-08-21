toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
АЯКС - ДИНАМО СЕРГІЙ РЕБРОВ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЛІГА ЧЕМПІОНІВ

Сент-Етьєн хоче удвічі більшу суму за Беріча, ніж готове заплатити Динамо

20:07 1234 Читать на русском
Сент-Етьєн хоче удвічі більшу суму за Беріча, ніж готове заплатити Динамо
Роберт Беріч / Фото Сент-Етьєн

Динамо доведеться збільшити запропоновану суму, якщо кияни мають намір підписати нападника Сент-Етьєна Роберта Беріча.

Сент-Етьєн встановив трансферну вартість для свого нападника Роберта Беріча у 5 млн євро, повідомляє видання L'Equipe.

Динамо запропонувало за нападника Сент-Етьєна Беріча 2,5 млн євро

Раніше у ЗМІ з'явилась інформація, що Динамо зробило пропозицію французам щодо словенського форварда у розмірі 2,5 млн євро.

Нагадаємо, у минулому сезоні Роберт Беріч виступав на правах оренди у бельгійському Андерлехті, проте не закріпився в команді, зігравши 6 матчів та не забивши жодного разу.

Українці мають історичний шанс – коли Динамо та інші учасники плей-офф востаннє виходили в Лігу чемпіонів і де дивитись

Теги
Трансфери Динамо Київ Трансфери Динамо Динамо Головне Роберт Беріч Роберт Беріч Сент-Етьєн Сент-Етьєн
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
23
год
:
9
хв
Аякс
22:00
Динамо
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Залиште відгук