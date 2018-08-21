Сент-Етьєн хоче удвічі більшу суму за Беріча, ніж готове заплатити Динамо

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Відмінна трансферна кампанія та проблеми конкурентів: чому Ліверпуль – головний конкурент Манчестер Сіті в АПЛ 2018/19
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Як VAR дебютував у Ла Лізі: розлючений Реал, скривджений Бетіс та виправлені фейли скандального ЛаосаІспанія — 21:00 851
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Аякс – Динамо: передматчева прес-конференція Олександра ХацкевичаЛіга чемпіонів — 20:43 1955
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