Сент-Етьєн хоче удвічі більшу суму за Беріча, ніж готове заплатити Динамо

Динамо доведеться збільшити запропоновану суму, якщо кияни мають намір підписати нападника Сент-Етьєна Роберта Беріча.

Сент-Етьєн встановив трансферну вартість для свого нападника Роберта Беріча у 5 млн євро, повідомляє видання L'Equipe.

Динамо запропонувало за нападника Сент-Етьєна Беріча 2,5 млн євро

Раніше у ЗМІ з'явилась інформація, що Динамо зробило пропозицію французам щодо словенського форварда у розмірі 2,5 млн євро.

Нагадаємо, у минулому сезоні Роберт Беріч виступав на правах оренди у бельгійському Андерлехті, проте не закріпився в команді, зігравши 6 матчів та не забивши жодного разу.

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