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Сент-Етьєн – Олександрія: українська команда застрягла в аеропорту

13:43 765 Читать на русском
Сент-Етьєн – Олександрія: українська команда застрягла в аеропорту
Олександрія / Твіттер ФК Олександрія

Погодні умови стали на заваді успішному перельоту нашої команди до Франції.

 

Завтра, 24 жовтня, Олександрія у матчі 3-го туру Ліги Європи зустрінеться з французьким Сент-Етьєном. Сьогодні зранку українська команда не змогла вилетіти з Борисполя через сильний туман, який окутав летовище, повідомляє офіційний Твіттер команди. Гравцям Олександрії довелось чекати на покращення погодніх умов у залі очікування.

Сент-Етьєн – Олександрія: на матчі Ліги Європи працюватиме арбітр-дебютант з Норвегії

Нагадаємо, у групі I Ліги Європи українська команда вже провела два матчі: на виїзді поступилась німецькому Вольфсбургу 1:3, а у Львові у матчі з Гентом здобула своє перше історичне очко, зігравши унічию 1:1. Матч проти французької команди розпочнеться о 19:55 за київським часом.

Сент-Етьєн – Олександрія: прогноз на матч Ліги Європи

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Сент-Етьєн Сент-Етьєн Ліга Європи Сент-Етьєн - Олександрія
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