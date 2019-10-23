Сент-Етьєн – Олександрія: українська команда нарешті вилетіла до Франції

Більше п’яти годин гравці Олександрії провели в приміщенні аеропорту в очікуванні на свій рейс.

Олександрії таки вдалось вилетіти до Сент-Етьєна на матч 3-го туру Ліги Європи проти однойменної команди, повідомляє офіційний Твіттер клубу. Команда Володимира Шарана мала покинули столицю України ще о 10:00 годині ранку, однак через густий туман виліт було затримано.

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Як наслідок, футболістам і тренерському штабу довель більше п’яти годин пробути у стінах аеропорту і лише близько 15:00 вони змогли піднятись на борт літака.

Нагадаємо, у групі I Ліги Європи українська команда вже провела два матчі: на виїзді поступилась німецькому Вольфсбургу 1:3, а у Львові у матчі з Гентом здобула своє перше історичне очко, зігравши унічию 1:1. Матч проти французької команди розпочнеться о 19:55 за київським часом.

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