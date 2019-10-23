Сент-Етьєн – Олександрія: передматчева прес-конференція Володимира Шарана

Головний тренер Олександрії Володимир Шаран поділився очікуваннями від матчу 3-го туру Ліги Європи проти Сент-Етьєна.

"Сподіваюся, хлопці відновляться, але було витрачено багато фізичних сил, тому що сидіти в аеропорті було важко. Але ми все одно готові до матчу, тому що він уже третій в Лізі Європи. Ми дебютанти, бачу, що хлопці психологічно готові до матчу.

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Розраховую побачити хорошу гру, адже Сент-Етьєн бореться за вихід в наступний раунд. Ми знаємо про зміни в команді, змінився головний тренер. Знаємо, що Клод Пюель – досвідчений тренер, вже є дві перемоги поспіль над Ліоном і Бордо. Ці матчі ми дивилися.

Так, за вартістю складу серед команд Ліги Європи ми – треті знизу. Але у двох попередніх матчах, незважаючи на брак майстерності, організацією гри, самовіддачею та амбітністю я залишився задоволений", – цитує Шарана Tribuna.com.

Нагадаємо, у групі I Ліги Європи українська команда вже провела два матчі: на виїзді поступилась німецькому Вольфсбургу 1:3, а у Львові у матчі з Гентом здобула своє перше історичне очко, зігравши унічию 1:1. Матч проти французької команди розпочнеться о 19:55 за київським часом.

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