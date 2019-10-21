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Сент-Етьєн – Олександрія: на матчі Ліги Європи працюватиме арбітр-дебютант з Норвегії

14:58 110 Читать на русском
Сент-Етьєн – Олександрія: на матчі Ліги Європи працюватиме арбітр-дебютант з Норвегії
Еспен Ескос / ФК Бранн

На матчі 3-го туру Ліги Європи між французьким Сент-Етьєном та Олександрією працюватиме норвезька бригада арбітрів.

 

Головний рефері матчу – 31-річний Еспен Ескос, який вперше у своїй кар'єрі буде працювати в полі на матчі групової стадії єврокубків. Його помічники – Ейстейн Іттерланд та Йон-Міхаель Кнутсен. Четвертий арбітр – Рохіт Саггі, інформує офіційний сайт УЄФА.

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Нагадаємо, матч 3-го туру Ліги Європи Сент-Етьєн – Олександрія відбудеться в четвер, 24-го жовтня. Початок – о 19:55. Після двох турів українська команда має у своєму активі 1 очко і замикає турнірну таблицю квартету І.

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Теги
Сент-Етьєн Сент-Етьєн Арбітри Олександрія Олександрія Ліга Європи Сент-Етьєн - Олександрія
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