"Містяни" несподівано програли одній з найгірших команд АПЛ та вилетіли з Кубка ліги. Дивіться відео голів та огляд поєдинку Саутгемптон – Манчестер Сіті на "Футбол 24".

Кубок ліги, 1/4 фіналу

Саутгемптон – Манчестер Сіті – 2:0

Голи: Мара, 23, Дженепо, 28

Саутгемптон шокував суперника вже на 23 хвилині – Льянко перехопив м'яч, коли Ман Сіті вилітав у контрнаступ та точним пасом знайшов Секу Мара в штрафному. Удар в дотик було неможливо відбити.

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А вже через 5 хвилин Ортега наочно показав, чому є резервним голкіпером, далеко вийшовши з воріт – Дженепо дальнім ударом закинув йому за комірець. До кінця гри було чимало часу, але Манчестер Сіті майже нічого і не створив, дозволивши супернику вийти в півфінал Кубка ліги.