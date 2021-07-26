У третій день змагань Олімпійських ігор у Токіо спортсмени збірної України поки не завоювали жодної медалі.

Третій день олімпійських змагань розпочався з великої сенсації для України. Ольга Харлан вилетіла ще в першому раунді змагань з фехтування. Перший номер світового рейтингу поступилася з рахунком 12:15 маловідомій 25-річній представниці Китаю Хенгуй Ян, яка не здобула жодної медалі на міжнародних змаганнях рівня FIE. Раніше шаблістки вже зустрічалися: у 2017 та 2019 роках. Українка двічі тріумфувала, востаннє з непристойним рахунком (15:12 та 15:4). Відтак Харлан завершує свій шлях на Олімпіаді у Токіо.

Ірина Маловічко не пройшла у фінал змагань зі стендової стрільби. На стадії кваліфікації українка посіла лише восьме місце, вибивши 119 очок.

Харлан взяла перерву у кар'єрі після провалу на Олімпіаді

Останній представник України з настільного тенісу Коу Лей вилетів зі змагань. Українець китайського походження у семи партіях програв єгиптянину Омару Ассару, якого перемагав на Іграх у Ріо-2016.

Тенісистки Людмила та Надія Кіченок здобули перемогу у чвертьфіналі турніру Олімпіади-2020. Українки несподівано обіграли атлеток з Італії Сару Еррані та Ясміне Паоліні, які вважалися фаворитками. Підсумковий рахунок – 2:0 (7:6 (7:4), 6:2). Суперницями сестер Кіченок у півфіналі стануть представниці команди ОКР (Олімпійського Комітету Росії).

Олексій Середа та Олег Сербін посіли шосте місце у фіналі змагань з синхронних стрибків у воду на 10 метрів. 15-річний Середа та 19-річний Сербін перед останнім стрибком піднялися на четверту сходинку, однак втримати результат не змогли. Уперед вирвалися атлети Канади і Мексики. Призові місця завоювали британці (золото), китайці (срібло) та росіяни (бронза). Сербін завершив свій дебютний виступ на ОІ-2020, а юний Середа продовжить змагання в одиночних стрибках у воду.

Друга бронза: Рейзлін здобуває для України ще одну медаль Олімпіади-2020

Еліна Світоліна здобула перемогу у матчі другого кола одиночного жіночого тенісного турніру Олімпійських ігор у Токіо. Українка здолала австралійку Айлу Томлянович – 2:1 (4:6, 6:3, 6:4). В 1/8 фіналу Світоліна зустрінеться з півфіналісткою Ролан Гаррос-2021 Марією Саккарі (19-та у рейтингу WTA).

Плавці Денис Кесіль та Ігор Трояновський вилетіли за підсумками попередніх запливів на дистанції 200 метрів батерфляєм. Для українців це була перша Олімпіада у кар'єрі.

Важкоатлетка Каміла Конотоп та спортивні гімнасти Ігор Радівілов і Євген Юденков чекають початку своїх змагань. Вони ще мають шанси взяти сьогодні медалі Олімпіади-2020.

Без власних лиж і в чужих чоботах – епічна історія першої української медалі на Олімпіаді