Сергій Ребров має кілька серйозних втрат перед матчем проти Франції. Так, точно не допоможуть команді Віталій Миколенко та Роман Яремчук, під питанням залишається Віктор Циганков. На гру із французами Україна може вийти в три центральних захисники, про що свідчить виклик Олександра Сватка.

Зірка збірної України пропустив тренування перед матчем із Францією

Вплине це і на вибір Сергія Станіславовича в атаці. Через відсутність Яремчука, а також брак ігрової практики в Артема Довбика наставник може надати перевагу Владиславу Ванату чи Олександру Гуцуляку, який влітку вже пробувався на цій позиції. Французи також мають втрати, зокрема, точно не зіграє Вільям Саліба, під питанням залишається Усман Дембеле.

Під питанням і лівий край атаки, особливо через відсутність Михайла Мудрика через допінговий скандал. Останніми матчами ліворуч в атаці виходив Георгій Судаков, якому відчутно незвична ця позиція. Куди цікавішим варіантом може стати дебютант збірної України Назар Волошин. Про все це і не тільки дивіться у новому відео на YouTube-каналі "Футбол 24".