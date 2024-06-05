"Россоблу" оголосили про призначення 46-річного фахівця на посаду головного тренера. Італьяно підписав контракт на два сезони, повідомляє офіційний сайт Болоньї.

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Нагадаємо, що команда під керівництвом Тьягу Мотти за підсумками минулого сезону сенсаційно пробилася в Лігу чемпіонів. Однак цей успіх не переконав тренера залишитися. Очікується, що невдовзі він очолить Ювентус.

Щодо Італьяно, то попередні три роки він доволі успішно працював з Фіорентиною. Він вивів "фіалок" у три фінали – одного разу Кубка Італії та двічі Ліги конференцій, але жоден із них виграти не зміг.

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