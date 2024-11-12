Колишній наставник Манчестер Юнайтед Ерік Тен Хаг розглядався як один із кандидатів на посаду головного тренера Роми, але відмовився від цієї пропозиції, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Довбик може отримати сенсаційного тренера, який щойно покинув топ-клуб

Керівництво римського клубу звернулося до нідерландця з пропозицією очолити команду до кінця сезону. Однак Тен Хаг відмовився, пояснивши своє рішення хаосом, що панує в команді.

У поточному сезоні Рома, в складі якої грає Артем Довбик, вже змінила двох тренерів. Спочатку посаду покинув Даніеле Де Россі, а нещодавно клуб вирішив розірвати контракт з Іваном Юрічем.

Рома програла Болоньї в останньому матчі Юріча – Довбик міг врятувати від поразки, але не влучив по м'ячу