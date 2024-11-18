Футбольний менеджер В'ячеслав Заховайло за допомогою аналітичних сервісів і технології штучного інтелекту змоделював склад і тактичну схему гри команди Сергія Реброва на матч 6-го туру Ліги націй з албанцями.

"Албанія – Україна. Вирішальний матч у Лізі націй. Особливо нахабні журналісти дають поради, в якому стилі має грати збірна України. Давати поради тренеру? Безглуздість.

"Що Україні робити в елітному дивізіоні?": Леоненко спрогнозував переможця матчу з Албанією в Лізі націй

Проте, за "заявками радіослухачів" я провів аналітичний і технічний аналіз потенціалу гравців збірної України. Використовував метрики Wyscout, Second Spectrum, Opta, Catapult та інші. У підсумку отримав результат. Склад, тактична побудова. Це не моя думка. Так вирахував GPT.

Я не люблю давати поради, особливо коли їх не просять. Результат на фото. Можемо обговорити деталі.

Оголені фланги оборони? Я теж так подумав. Але у цифр інша думка. Флангові гравці повинні при втраті повернуться в зони, опорна зона підстраховує вінгера. Структура на перемогу. Брався до уваги стиль Албанії – гра на контратаках. Додам, що це проста схема 3/5/2. Але вона змінюється в різних фазах гри", – написав Заховайло на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Нагадаємо, дуель між Албанією та Україною відбудеться у вівторок, 19 листопада, в Тирані. Початок зустрічі о 21:45.

"Ребров жартував: "Вам не дадуть виграти, сьогодні день Києва": від фіналу Кубка з Вінницею до туберкульозу в Німеччині