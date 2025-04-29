За підсумками 26-го туру УПЛ визначено найкращих гравця та тренера.

Олександр Яцик, орендований у Динамо півзахисник Зорі, отримав нагороду найкращого футболіста туру після того, як він забив гол та віддав асист у матчі проти Лівого Берега, що завершився перемогою його команди з рахунком 2:1, повідомляє прес-служба УПЛ.

"Ми лише відштовхнулися від дна": Максимов – про становище Ворскли після розгрому Вереса

Найкращим тренером став Юрій Максимов, чия Ворскла здобула розгромну перемогу над Вересом з рахунком 3:0.

До слова, наразі Ворскла посідає 13-те місце в турнірній таблиці УПЛ, маючи у своєму активі 24 бали. Зоря йде восьмою з 35 очками.

Символічна збірна 26-го туру УПЛ:

Ворскла розгромила Верес, покращивши шанси у боротьбі за виживання – три поперечки, Ісенко оформив асист на диво-гол