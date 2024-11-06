У поєдинку 4-го туру оновленої ЛЧ Спортінг на своєму полі розбив Манчестер Сіті (4:1). Читайте звіт про гру на "Футбол 24".

Вже на старті зустрічі Фоден вивів Манчестер Сіті вперед і, здавалось, поєдинок стане легкою прогулянкою для підопічних Гвардіоли. Однак наприкінці тайму Дьокереш відновив статус-кво і на перерву команди пішли за нічийного рахунку.

Ліга чемпіонів: Дьокереш та Аморім розтрощили Ман Сіті, Холанд осоромився в дуелі бомбардирів, Лілль зупинив Ювентус

Одразу по перерві португальці протягом трьох хвилин забили двічі, шокувавши суперника. Довбик англійців Холанд, який в середині другого тайму не реалізував пенальті, влучивши у поперечину. Вже під кінець зустрічі Дьокереш добив суперника, оформивши дубль і сенсаційну поразку Манчестер Сіті.