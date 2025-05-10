ПСЖ зможе втримати в Парижі одного з лідерів команди, з яким підпишуть нову угоду.

Керівництво столичного клубу працює над тим, щоб зберегти своїх лідерів. Тривалий час ПСЖ вів перемовини щодо нового контракту з Джанлуїджі Доннаруммою.

Президент ПСЖ здивував працівників клубу своїм рішенням – 600 безкоштовних квитків на фінал ЛЧ

Як інформує Get French Football News, у паризькому клубі оптимістично налаштовані щодо нової угоди з італійським воротарем. Перемовини з 26-річним гравцем проходять позитивно, м'яч на боці оточення Доннарумми, але загалом є спільне бажання продовжити контракт. Голкіпер та його агент заявили, що пріоритетом є тривале перебування на Парк де Пренс.

Нагадаємо, італієць впевнено виступає в Лізі чемпіонів, і допоміг ПСЖ вийти у фінал турніру. Звершення Доннарумми не залишилися без уваги. Джанлуїджі став одним із претендентів на "Золотий м'яч".

ПСЖ вийшов до фіналу Ліги чемпіонів, перегравши Арсенал у драматичному матчі-відповіді