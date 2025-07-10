"Ткачі" змогли залишитися в елітному дивізіоні Франції, зберегли право виступити у Лізі Європи 2025/26 і водночас підставили "орлів", інформує Daily Mail.

Ліон дізнався офіційний результат апеляції проти пониження у другий дивізіон

Донедавна 43% акцій Крістал Пелас належали Джону Текстору, який також володіє і Ліоном. Американець продав свою частку в лондонському клубі за 190 млн фунтів, але зробив це надто пізно. Правила УЄФА зобов'язували учасників єврокубків з одним власником "розходитися" до 1 березня. Навряд тоді хтось міг уявити, що Крістал Пелас у фіналі Кубка Англії сенсаційно здолає Ман Сіті (1:0) та вперше у своїй історії проб'ється до фінального етапу єврокубка.

Втім, казку "орлів" розбиває успішна апеляція Ліона. Згідно з правилами УЄФА, путівку забирає той клуб, який фінішував вище в національному чемпіонаті. Ліон у Лізі 1 був шостим, натомість Пелас в АПЛ – лише дванадцятим.

УЄФА ухвалить остаточне рішення на найближчому зібранні. Найімовірніше, що Крістал Пелас опустять до Ліги конференцій, а в ЛЄ підніметься сьома команда АПЛ – Ноттінгем Форест.

Клуб українця офіційно виключили з єврокубків – подарунок для білорусів або зрадника, який грав у Кадирова