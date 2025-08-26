Джеймі Варді може продовжити кар'єру в італійській Серії А. Як інформує Gazzetta dello Sport, Кремонезе не залишає спроб підписати 38-річного нападника.

Після 13 років у складі Лестера Варді став вільним агентом. Він не поспішає вибирати собі новий клуб, чекаючи конкретних пропозицій.

Кремонезе шокував уболівальників, перемігши в першому турі Мілан у гостях з рахунком 2:1. Команду тренує екс-наставник Кальярі Давіде Нікола.

Варді провів за збірну Англії 26 матчів і забив 7 голів.

