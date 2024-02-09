Сенсаційний лідер Жирони мріє перейти в Реал – зірка Баварії може зірвати плани гравця
Захисник Жирони Мігель Гутьєррес вирішив, де продовжить кар'єру.
Лівий оборонець каталонців привернув увагу багатьох клубів. Зокрема, за Гутьєрресом стежить Манчестер Сіті. Половина прав на іспанця належить Реала, який має право зворотного викупу за 8 мільйонів євро.
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Як повідомляє Madrid Xtra з посиланням на інсайдера Маттео Моретто, Мігель Гутьєррес хоче перейти в Реал. Зазначається, що захисник мріє знову грати за "вершкових". Єдине, що матиме вплив на остаточне рішення гравця, це перехід в Реал Альфонсо Девіса з Баварії, оскільки обидва грають на одній позиції.
Нагадаємо, Мігель Гутьєррес – вихованець мадридців. Саме з Реала іспанець перейшов в Жирону у 2022 році.
Загалом захисник відіграв за каталонський клуб у 63 матчах, в яких забив три голи та віддав дев'ять результативних передач.
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