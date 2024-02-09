Лівий оборонець каталонців привернув увагу багатьох клубів. Зокрема, за Гутьєрресом стежить Манчестер Сіті. Половина прав на іспанця належить Реала, який має право зворотного викупу за 8 мільйонів євро.

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Як повідомляє Madrid Xtra з посиланням на інсайдера Маттео Моретто, Мігель Гутьєррес хоче перейти в Реал. Зазначається, що захисник мріє знову грати за "вершкових". Єдине, що матиме вплив на остаточне рішення гравця, це перехід в Реал Альфонсо Девіса з Баварії, оскільки обидва грають на одній позиції.

Нагадаємо, Мігель Гутьєррес – вихованець мадридців. Саме з Реала іспанець перейшов в Жирону у 2022 році.

Загалом захисник відіграв за каталонський клуб у 63 матчах, в яких забив три голи та віддав дев'ять результативних передач.

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