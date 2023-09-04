Леверкузенський Байєр втримує гравців, які повинні прогресувати з командою у найближчі роки.

"Фармацевти" офіційно оголосили про продовження контракту з центрбеком Едмондом Тапсоба до 2028 року.

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Байєр взимку 2020-го придбав буркінійця у Віторії Гімараєш за 20 млн євро. Відтоді захисник провів 141 матч, відзначився 6 голами та 2 асистами. Цього літа ним цікавились Тоттенхем та Манчестер Юнайтед, однак 24-річний Тапсоба поки залишиться у Леверкузені.

Нагадаємо, команда Хабі Алонсо надпотужно почала чемпіонат і з 9 очками йде лідером Бундесліги, випереджаючи навіть Баварію за додатковими показниками.

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