Юний ганець здав позитивний тест на коронавірус, повідомляє офіційний сайт "вовків".

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Афена-Г'ян вакцинований і відразу ізолювався вдома. Це далеко не перший випадок зараження у Ромі упродовж останніх днів. Раніше коронавірус виявили у півзахисників Браяна Крістанте і Гонсало Вільяра.

Нагадаємо, Афена-Г'ян став першим гравцем 2003 року народження, якому вдалось оформити дубль у матчі Серії А. Постраждала від його влучних пострілів Дженоа під керівництвом Андрія Шевченка.

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