Ноттінгем Форест планує підписати Дугласа Луїса з Ювентуса. Як інформує talkSPORT, клуби між собою погодили трансфер.

Опальний гравець Ювентуса бойкотує тренування – клуб готує санкції

27-річний півзахисник перейшов до Турина лише рік тому з Астон Вілли за 50 мільйонів євро, однак закріпитися в основі не зумів – у Серії А він вийшов у старті лише тричі. Тепер же англійці готові повернути його удвічі дешевше – за 25 мільйонів євро.

Як зазначає джерело, важливу роль у переході зіграв колишній технічний директор Арсенала Еду, який допоміг переконати бразильця приєднатися до проекту Нуну Ешпіріту Санту. Сам футболіст очікує на контракт із зарплатнею понад 100 тисяч євро на тиждень.

Дуглас Луїс добре відомий фанатам АПЛ – за час виступів у складі Астон Вілли він провів 175 матчів і допоміг команді вийти до Ліги чемпіонів. Зазначимо, що раніше повідомлялось, що Луїс не з’являвся на тренування Ювентуса й вимагав свій трансфер.

Зазначимо, що на рахунку Луїса 18 поєдинків за національну збірну Бразилії.

Топ-5 інтриг сезону АПЛ: Довбик манить, Кварцяний позаздрить, новий українець, зміна чемпіона і шалена революція грандів