На останніх хвилинах поєдинку проти Лестера (1:2) 26-річний іспанець зіткнувся з форвардом Айозе Пересом та зазнав травми коліна. Без футболу Давід Райя залишатиметься протягом 4-5 місяців.

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Ніл Грейг, голова медичного відділу Брентфорда, повідомив деталі пошкодження. "Давід, на жаль, отримав травму задньої хрестоподібної зв'язки лівого коліна. Проблема вимагатиме тривалого часу для відновлення. Позитивно те, що цей тип травм зазвичай добре гоїться без хірургічного втручання. Давід вже почав використовувати скобу, спеціально розроблену для полегшення цього процесу", – цитує Грейга прес-служба клубу.

До слова, кіпер став однією із сенсацій сезону, провівши в АПЛ 9 поєдинків, три з яких відстояв на нуль. У інших шести пропустив дев'ять голів. За Брентфорд Давід Райя виступає з 2019-го.

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