Кубок Німеччини, 1/2 фіналу

Гамбург – Фрайбург – 1:3

Голи: Глатцель, 88 – Петерсен, 11, Хефлер, 17 Гріфо, 35 (пен.)

"Динозаври" вже кілька років поспіль бовтаються у другій Бундеслізі, однак у цьому сезоні бодай вдався довгий кубковий шлях. Фрайбург безжально обірвав цю казку.

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Підопічним Крістіана Штрайха вистачило 35 хвилин, щоб зрівняти суперника із землею. Петерсен відкрив рахунок фірмовим ударом головою, а Хефлер закріпив перевагу завдяки рикошету. До розгромного рахунок довів Гріфо, який реалізував пенальті. По перерві все котилося до логічного завершення. Лише під завісу зустрічі Глатцель оформив гол престижу, але навряд фанати Гамбурга дуже раділи цьому досягненню.

Фрайбург у чемпіонаті сенсаційно бореться за зону ЛЧ, а тепер ще й має шанс на перший трофей у своїй історії. Більше того, "бразильці з Брайсгау" ще жодного разу не доходили до фіналу Кубка. Їхнім суперником стане переможець пари РБ Лейпциг – Уніон, які зійдуться завтра.

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