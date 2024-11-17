Форвард Спортінга Віктор Дьокереш прокоментував чутки щодо переходу в Манчестер Юнайтед після того, як Рубен Аморім очолив команду.

"Я не думаю про це і не надаю цьому значення. Це чутки, нічого конкретного. Звичайно, я хочу закінчити сезон у Спортінгу, мені подобається мій клуб. Я не відчуваю стресу через зміни в команді.

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У Рубена Аморіма, напевно, там уже є нападники... Дуже сумно, що він пішов зі Спортінга, але, звичайно, ми розуміємо це рішення. Він дуже багато значив для мене, враховуючи, що Аморім дав мені можливість грати і допоміг розвиватися. Тепер ми з нетерпінням чекаємо можливості попрацювати з новим тренером Жоау Перейрою.

У мене немає особливих переваг щодо нового клубу. Подивимося... Найголовніше – мати можливість грати. Є й інші чинники, але подивимося, коли прийде час", – цитує шведського нападника Record.

Нагадаємо, що Рубен Аморіма нещодавно очолив Манчестер Юнайтед, який працював у Спортінгу. Англійська преса повідомляла, що наставник спробує посилити манкуніанців, зманивши Віктора Дьокереша.

До слова, шведський форвард один з найрезультативніших нападників у топ-10 європейських чемпіонатах. В активі Дьокереша 16 голів у чемпіонаті Португалії. Лєвандовскі має 14 забитих м'ячів за Барселону в Ла Лізі.

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