Відбір ЧС-2022, Південна Америка

Чилі – Перу – 2:0

Голи: Відаль, 19, 34

Колумбія – Уругвай – 0:3 – відео голів та огляд матчу

Три очки чилійцям забезпечив хавбек міланського Інтера Артуро Відаль, який оформив дубль упродовж 15-ти хвилин першого тайму. Спочатку він розкішною гарматою поклав м'яч у дальню дев'ятку з далекої відстані. А на 34-й хвилині в стилі забивного центрфорварда зіграв на добиванні в атаці другим темпом.

Відбір ЧС-2022: Фірміно врятував Бразилію від ганьби, Відаль оформив дубль за Чилі