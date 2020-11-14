Сенсаційний дубль Відаля у відеоогляді матчу Чилі – Перу
11:50 - Читать на русском
У 3-му турі кваліфікації до ЧС-2022 збірна Чилі впевнено переграла національну команду Перу. Дивіться відео забитих м'ячів і найкращих моментів поєдинку.
Відбір ЧС-2022, Південна Америка
Чилі – Перу – 2:0
Голи: Відаль, 19, 34
Колумбія – Уругвай – 0:3 – відео голів та огляд матчу
Три очки чилійцям забезпечив хавбек міланського Інтера Артуро Відаль, який оформив дубль упродовж 15-ти хвилин першого тайму. Спочатку він розкішною гарматою поклав м'яч у дальню дев'ятку з далекої відстані. А на 34-й хвилині в стилі забивного центрфорварда зіграв на добиванні в атаці другим темпом.
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