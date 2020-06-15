4-разовий чемпіон Німеччини близький до банкрутства

Іменитий Кайзерслаутерн переживає непростий час. Зовсім скоро відомий клуб може стати банкрутом.

Кайзерслаутерн, який вже другий сезон поспіль проводить у Третій лізі Німеччини, зіткнувся з серйозними фінансовими труднощами. Найближчими днями клуб може подати заяву про визнання банкрутом до районного суду Кайзерслаутерна, зазначає Faz.

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Заборгованість популярного клубу складає 24 млн євро, а для отримання ліцензії на наступний сезон Кайзерслаутерну бракує 15 мільйонів. У випадку подання заяви про банкрутство клуб не отримає санкцій та не буде позбавлений очок у поточному сезоні, позаяк через пандемію коронавірусу були введені певні послаблення.

Нагадаємо, Кайзерслаутерн є 4-разовим чемпіоном Німеччини та двічі вигравав національний Кубок. У сезоні 1997/98 команда сенсаційно взяла Срібну салатницю одразу після виходу з Другої Бундесліги. В поточному сезоні "червоні дияволи" посідають 12 місце у Третій лізі.

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