Чемпіон Англії 2015/16 у складі Лестера вирішив завершити ігрову кар'єру. За словами Натана Дайєра, у нього було кілька пропозицій, але після тривалих роздумів він усвідомив, що настав час припинити активні виступи. Про це повідомив офіційний сайт Суонсі, який і став останнім клубом хавбека.

Лестер презентував оригінальну виїзну форму – "лиси" відійшли від звичних кольорів

Останній поєдинок півзахисник зіграв ще 7 березня 2020-го – якраз перед оголошенням карантину. Загалом англієць провів за "лебедів" 11 сезонів і допоміг команді вийти в АПЛ. У професіональній кар'єрі Натан Дайєр зіграв 439 матчів, у яких забив 45 голів.

До слова, у тому чемпіонському для Лестера сезоні 2015/15 англієць вийшов на поле 13 разів, записавши до свого активу забитий м'яч і гольовий пас.

Найдорожчий голкіпер в історії футболу розкрив інтимне з українським слідом: бунт проти тренера, жахи і тріумф в ЛЧ