Лестер після вильоту з АПЛ може отримати серйозну перешкоду для миттєвого повернення.

"Лисицям" загрожує початок нового чемпіонату з -9 очок у таблиці Чемпіоншипу, інформує журналіст Роб Дорсетт.

Лестер назвав ім'я нового головного тренера – клубу довелося платити за нього компенсацію

Порушення Лестера були зафіксовані ще в сезоні 2023/24, коли команда виграла другий дивізіон і піднялася в АПЛ. Тоді Футбольна асоціація Англії вирішила не знімати очки в еліті, але це однаково не врятувало "Синю Армію" від вильоту. Тепер доведеться розраховуватися за старі гріхи в Чемпіоншипі.

Лестер вважає покарання надто суворим і готує апеляцію, щоб бодай зменшити кількість штрафних очок. "Лисиці" щойно оголосили про призначення іспанця Марті Сіфуентеса новим головним тренером. Він повинен розпочати офіційний сезон 10 серпня матчем першого туру Чемпіоншипу проти Шеффілд Венсдей.

Нагадаємо, 9 років тому Лестер сенсаційно виграв АПЛ, однак клуб доволі швидко пережив регрес і не може навіть закріпитися в елітному дивізіоні.

"Тренер посивів через мене": Дьокереш – про 109 голів, шок після відходу Аморіма, слабке місце і майбутній трансфер