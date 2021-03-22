Сенсаційний бомбардир Бундесліги вилетів до кінця сезону через розрив "хрестів"
Штутгарт змушений завершувати сезон без своєї головної зірки.
Нападник швабів Сілас Вамангітука надовго вилетів через розрив хрестоподібних зв'язок коліна, повідомляє Кicker.
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Фатальний момент трапився у грі проти Баварії (0:4). На 35 хвилині Вамангітука невдало впав у єдиноборстві з Алабою і відразу схопився за коліно. Конголезець покинув поле лише з допомогою двох лікарів.
Додамо, що зірка Штутгарта став одним з відкриттів поточного розіграшу Бундесліги. 21-річний нападник з 11 голами та 4 асистами впевнено йшов у десятці найкращих бомбардирів чемпіонату.
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