Нападник швабів Сілас Вамангітука надовго вилетів через розрив хрестоподібних зв'язок коліна, повідомляє Кicker.

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Фатальний момент трапився у грі проти Баварії (0:4). На 35 хвилині Вамангітука невдало впав у єдиноборстві з Алабою і відразу схопився за коліно. Конголезець покинув поле лише з допомогою двох лікарів.

Додамо, що зірка Штутгарта став одним з відкриттів поточного розіграшу Бундесліги. 21-річний нападник з 11 голами та 4 асистами впевнено йшов у десятці найкращих бомбардирів чемпіонату.

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