Грімсбі вляпався в халепу після перемоги над Манчестер Юнайтед у Кубку ліг.

Манчестер Юнайтед вилетів з Кубка ліг, програвши у серії пенальті Грімсбі (2:2, по пен 11:12). Як повідомляє meczyki, у складі Грімсбі був гравець, який не повинен був грати.

Знущання з Аморіма продовжується – Грімсбі тролить Манчестер Юнайтед після історичної ганьби у Кубку ліги (ВІДЕО)

Кларк Одуор приєднався до "моряків" напередодні матчі з Манчестер Юнайтед. Попри те, що гравця встигли зареєструвати, він ще не мав права грати в Кубку ліг.

Грімсбі не дискваліфікували. Клубу четвертого дивізіону доведеться виплатити штраф у розмірі 20 тисяч фунтів стерлінгів, з них 10 тисяч умовно.

МЮ вилетів від команди четвертого дивізіону, Миколенко повернувся впевненою перемогою: Кубок англійської ліги