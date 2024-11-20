Чотири команди можуть потрапити до плей-офф кваліфікації на чемпіонат світу 2026.

Груповий етап Ліги націй УЄФА подарував історичну подію. Сан-Маріно виграв свою групу і підвищується в класі.

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"Біло-голубі" не тільки зіграють з більш сильними командами у наступному сезоні Ліги націй, а й зможуть поборотися за путівку на чемпіонат світу 2026. Крім Сан-Маріно таку нагоду отримали Північна Македонія, Молдова та Північна Ірландія. Утім, все залежатиме від суперників.

Якщо переможці груп Ліги націй, поміщені в 1-й і 2-й банки, фінішують на перших двох місцях у своїх кваліфікаційних групах відбору на ЧС, то в тому разі всі чотири команди зіграють у плей-офф.

До слова, жеребкування відбору відбудеться 3-го грудня 2024 року о 13:00 у швейцарському Цюриху, штаб-квартирі ФІФА. Україна потрапила до другого кошика.

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