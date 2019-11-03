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Сенсаційна втрата очок "вершковими" у відеоогляді матчу Реал – Бетіс

10:23 220 Читать на русском
Сенсаційна втрата очок "вершковими" у відеоогляді матчу Реал – Бетіс
Зінедін Зідан / Mundo Deportivo

Реал не зміг обіграти Бетіс (0:0) в матчі 12-го туру Ла Ліги. Дивіться відеоогляд матчу Реал – Бетіс.

 

Реал так і не зміг пробити Роблеса та вирвати перемогу над Бетісом. Хоча все могло бути інакше, якби арбітр зарахував гол Азара на 8 хвилині, але забитий м'яч скасували після перегляду відеоповтору. Мадридці більше володіли ініціативою, проте ані в першому, ані в другому таймах забити їм не вдалось. До того ж, у другій половині суддя не призначив пенальті у ворота Бетіса за відверту гру рукою в захисника.

Реал сенсаційно не зміг здолати Бетіс та зрівнявся за очками з Барселоною

Таким чином, Реал втратив нагоду обігнати Барселону, зрівнявшись із каталонцями за очками – по 22. Бетіс з 13 пунктами розташувався на 14 позиції.

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Реал Мадрид Реал Мадрид Бетіс Бетіс Іспанія Відеоновини Реал Мадрид - Бетіс
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