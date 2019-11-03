Сенсаційна втрата очок "вершковими" у відеоогляді матчу Реал – Бетіс

Україна — 08:30 932
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Олександрія – Маріуполь та ще два матчі УПЛ. Анонс
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Вест Хем – Ньюкасл: Ярмоленко – головна жертва провалу Пеллегріні, а конкурент українця забиває і стає найкращимАнглія — 2 лист 19566
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Леванте – Барселона: каталонці копіюють Енфілд, мадридський кат карає, а Мессі втрачає шанси на "Золотий м'яч"Іспанія — 2 лист 10885
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Десна переграла Ворсклу в матчі без моментів і продовжила зазіхати на срібло УПЛУкраїна — 2 лист 782
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Леванте – Барселона: онлайн-трансляція матчу Ла Ліги – повернення MSG з першою жертвою ВідаляІспанія — 2 лист 860