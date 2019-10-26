Сенсаційна втрата очок "старої синьйори" у відеоогляді матчу Лечче – Ювентус

В другому таймі туринці вийшли вперед завдяки голу Дибали з пенальті на 50-й хвилині. Але свою перевагу в рахунку підопічні Саррі втратили дуже швидко – ветеран Лечче Манкозу також влучно пробив з "точки". До кінця гри Ювентус, який, до речі, обходився в цьому матчі без Кріштіану Роналду, так і не зумів вразити ворота новачка Серії А.
Зазначимо, що після цієї невдачі команда Саррі ризикує втратити лідерство, адже міланський Інтер в ці хвилини приймає Парму і в разі перемоги вийде на перше місце в турнірній таблиці.