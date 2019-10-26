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Сенсаційна втрата очок "старої синьйори" у відеоогляді матчу Лечче – Ювентус

19:21 324 Читать на русском
Сенсаційна втрата очок "старої синьйори" у відеоогляді матчу Лечче – Ювентус
Лечче – Ювентус / Calciomercato

Туринський Ювентус несподівано втратив очки у 9 турі Серії А.

56’ Марко Манкозу
 
Пауло Дибала 50’
50’ Пауло Дибала
56’ Марко Манкозу

Перший тайм пройшов за переваги туринців, але голів не приніс. Найкращий момент Ювентуса змарнував Бернардескі, який примудрився не влучити у порожні ворота наприкінці першої половини гри.

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В другому таймі туринці вийшли вперед завдяки голу Дибали з пенальті на 50-й хвилині. Але свою перевагу в рахунку підопічні Саррі втратили дуже швидко – ветеран Лечче Манкозу також влучно пробив з "точки". До кінця гри Ювентус, який, до речі, обходився в цьому матчі без Кріштіану Роналду, так і не зумів вразити ворота новачка Серії А.

Зазначимо, що після цієї невдачі команда Саррі ризикує втратити лідерство, адже міланський Інтер в ці хвилини приймає Парму і в разі перемоги вийде на перше місце в турнірній таблиці.

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