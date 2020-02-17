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Сенсаційна втрата очок мадридцями у відеоогляді матчу Реал – Сельта – 2:2

01:03 174 Читать на русском
Сенсаційна втрата очок мадридцями у відеоогляді матчу Реал – Сельта – 2:2
Серхіо Рамос / твіттер Реал Мадрид

Реал несподівано розписав результативну нічию з аутсайдером Сельтою. Дивіться відео голів та огляд матчу Реал – Сельта.

52’ Тоні Кроос
64’ Серхіо Рамос
 
Федір Смолов 7’
Санті Міна 86’
7’ Федір Смолов
52’ Тоні Кроос
64’ Серхіо Рамос
86’ Санті Міна

Сельта приголомшила Мадрид вже на 7 хвилині, Федір Смолов холоднокровно реалізував вихід віч-на-віч після пасу Аспаса. Реал впродовж зустрічі не тільки відігрався зусиллями Крооса, але й вийшов уперед після реалізованого пенальті Рамосом. Втім, Сельта врятувала нічию, Санті Міна на останніх хвилинах став героєм своєї команди.

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Таким чином, Реал набрав 53 очки та залишається лідером чемпіонату, проте Барселона має прекрасні шанси наздогнати мадридців. Сельта з 21 пунктом піднялась із зони вильоту.

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Відеоновини Реал Мадрид Реал Мадрид Сельта Сельта Іспанія Реал Мадрид - Сельта
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