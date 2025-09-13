Сенсаційна втрата очок киянами у відеоогляді матчу Оболонь – Динамо – 2:2
Динамо розписало нічию з Оболонню в матчі п'ятого туру УПЛ. Дивіться голи та огляд зустрічі на "Футбол 24".
Київське дербі між Оболонню та Динамо закінчилось результативною нічиєю 2:2.
Динамо у доданий час втратило перемогу над Оболонню – Буяльський оформив дубль асистів, ювілейний гол Караваєва
На гол Караваєва "бровари" м'ячем Нестеренка. Михавко знову вивів чемпіонів України вперед у рахунку, але точний удар Устименка в компенсований час зафіксував нічийний результат.
