Англія програла Ісландії (0:1) у товариському матчі перед стартом Євро-2024. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

Команда Гарета Саутгейта зустрічалася з Ісландією перед стартом чемпіонату Європи. На 12 хвилині гості забили у ворота Англії і зуміли до кінця матчу втримати переможний рахунок.

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Гра проходила на стадіоні Вемблі в Лондоні. У трьох останніх іграх на цій арені англійці не здобули жодної перемоги – раніше була поразка від Бразилії (0:1) і нічия з Бельгією (2:2). Така серія без перемог на Вемблі стала першою з 2018 року, коли було три нічиїх поспіль.