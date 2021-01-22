Ліверпуль у рідних стінах зазнав поразки від Бернлі у 18-му турі АПЛ. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів поєдинку на "Футбол 24".

Ліверпуль захопив ініціативу з перших хвилин та мав кілька шансів вийти вперед, але атака мерсисайдців не використовувала їх сповна. Чого вартий момент Дівока Оріджі, який вийшов віч-на-віч з кіпером Бернлі, але влучив у поперечку. У другому таймі нещастя команди Клоппа продовжувалось, "бордові" трималися та навіть відповідали.

Ліверпуль зазнав сенсаційної поразки від Бернлі – мерсисайдці обірвали 68-матчеву безпрограшну серію у рідних стінах

Переломний момент трапився наприкінці зустрічі – Барнс пройшов оборону, вийшов на Аліссона, але Фабінью сфолив у штрафному. До позначки підійшов Ешлі, який заробив 11-метровий, та впевнено реалізував його. 1:0! Ліверпуль перервав 68-матчеву безпрограшну серію на Енфілді та залишився на 4 сходинці. Бернлі ж піднявся на 16 позицію.