Словаччина розбила Німеччину у першому турі кваліфікації до ЧС-2026. Результат та огляд матчу – дивіться на "Футбол 24".

Перший тур відбору до ЧС-2026 стартував з сенсаційної поразки Німеччини. Словаччина забила два, на які суперник нічим не відповів.

Німеччина сенсаційно програла Словаччині, Польща обікрала Нідерланди, Бельгія розтрощила Ліхтенштейн: відбір ЧС-2026

Спочатку Стрелец зробив класний простріл у штрафному майданчику, який замкнув Давід Ганцко. По перерві Стрелец оформив гол. Нападник залишив в дурнях Рюдігера, якого дуже легко обіграв. Німці відігратися не зуміли.

У наступному турі Німеччина протистоятиме Північній Ірландії, а Словаччина зустрінеться з Люксембургом.