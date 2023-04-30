ПСЖ поступився середняку Ліги 1 Лор'яну в поєдинку 33-го туру. Дивіться відео голів та огляд зустрічі ПСЖ –Лор'ян на "Футбол 24".

Чемпіонат Франції 2022/23, 33-й тур

ПСЖ – Лор'ян – 1:3

Голи: Мбаппе, 29 – Ле Фі, 15, Йонгва, 38, Дьєнг, 89

Вже на 15 хвилині Лор'ян шокував ПСЖ – Ле Фі у стрибку замкнув передачу з правого флангу. Парижани ще й залишились у меншості через вилучення Хакімі, але Мбаппе зрівняв рахунок, скориставшись фейлом воротаря.

ПСЖ несподівано програв Лор'яну – курйозний гол Мбаппе не врятував, Хакімі був вилучений у першому таймі

Йонгва до перерви знову вивів Лор'ян вперед, завершивши голом шикарний прохід та передачу Февра. По перерві ПСЖ так і не зміг забити вдруге, а Лор'ян під завісу зустрічі покарав парижан, забив Дьєнг.