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Сенсаційна поразка Ліона Нанту – 2:1 – відео голів та огляд матчу

08:26 52 Читать на русском
Сенсаційна поразка Ліона Нанту – 2:1 – відео голів та огляд матчу
Сенсаційна поразка Ліона Нанту – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Ліон поступився Нанту у 32 турі Ліги 1. Дивіться відео голів та огляд матчу.

 

Нант приймав Ліон. Команди ще до перерви обмінялись забитими м'ячами. Господарі частіше атакували, що і дозволило їм перемогти іменитого суперника. Наприкінці матчу Лімбомбе відзначився переможним голом.

Ліга 1: Ліон сенсаційно поступився Нанту, Діжон та Ам'єн розійшлись миром

Ліон залишається на третій сходинці турнірної таблиці з 56 очками, Нант піднявся на 15-ту сходинку (34 пункти).

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Відеоновини Нант - Ліон Ліон Ліон Нант Нант Франція
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