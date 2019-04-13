Сенсаційна поразка Ліона Нанту – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Ліон поступився Нанту у 32 турі Ліги 1. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Нант приймав Ліон. Команди ще до перерви обмінялись забитими м'ячами. Господарі частіше атакували, що і дозволило їм перемогти іменитого суперника. Наприкінці матчу Лімбомбе відзначився переможним голом.

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Ліон залишається на третій сходинці турнірної таблиці з 56 очками, Нант піднявся на 15-ту сходинку (34 пункти).