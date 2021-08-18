Шериф міг виходити вперед вже на самісінькому початку матчу – захисник команди Луваннор, вийшовши віч-на-віч з голкіпером, поцілив у стійку.

Вернидуб не поспішає святкувати феєричний розгром Динамо З – для групи Ліги чемпіонів треба зробити ще один крок

В середині тайму Ловро Майєр втратив стовідсотковий шанс: пробиваючи у порожні ворота, хорват вже бачив м'яч у сітці, проте в останній момент захисник Шерифа встиг вибити сферу з лінії воріт. За мить, після пострілу Адама Траоре, м'яч просвистів над поперечиною чемпіона Хорватії. Зрештою на останній хвилині першої половини зустрічі господарі таки забили – Траоре вийшов сам на сам і пробив у дальній від голкіпера кут воріт.

Початок другої сорокап'ятихвилинки ознаменувався другим голом Шерифа – грецький форвард Дімітріос Коловос потужним ударом мало не порвав сітку. Майже одразу Лука Іванушец міг скоротити рахунок, але з його ударом у кут воріт впорався голокіпер господарів. Шериф продовжив тиснути і на 80-й хвилині таки досяг успіху – Траоре отримав пас з глибини, випередив захисників і пробив повз ніг голкіпера.

Хочеш відчути справжню футбольну атмосферу? Запроси друзів та влаштуй домашній перегляд топових матчів Ліги чемпіонів за келихом Żubrówka. Żubrówka – відкрий легенду! Для тих, хто хоче справжнього! Дізнатись більше про Żubrówka тут.

Тріумфальна перемога команди Вернидуба, яка, у разі успіху у матчі-відповіді, може вперше в історії вивести команду з Молдови у груповий етап Ліги чемпіонів.

Шериф Вернидуба з розгромом однією ногою в групі Ліги чемпіонів, Зальцбург дотиснув Брондбю