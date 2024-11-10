На 16-й хвилині Черненко несподівано пробив з-за меж штрафного – кіпер ЛНЗ у карколомному стрибку перевів м'яч з-під поперечини на кутовий. В середині тайму Карась ледь не зрізав сферу у власні ворота після прострілу Яшарі – Федорівський встиг зреагувати і підстрахувати. Згодом Груша з близької відстані розстрілював Кучеренка, але той знову врятував черкасців від гола. За мить кіпер ЛНЗ дивом зреагував на підступний рикошет від свого захисника.

Оболонь втримала сенсаційну перемогу над ЛНЗ

По перерві Оболонь втілила кількість у якість і вийшла вперед: Груша накрутив на правому фланзі захисника і прострілив – Кучеренко потягнув, але Слободян був першим на добиванні. На 78-й хвилині Соареш зрівняв, але гол скасували, оскільки легіонер підіграв собі рукою. Сенсаційна і перша за останні п'ять матчів перемога Оболоні.