toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
БОРУСІЯ ДОРТМУНД - БАРСЕЛОНА УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ШАХТАР - МАНЧЕСТЕР СІТІ

Сенсаційна перемога Лечче з Шаховим над Торіно – відео голів та огляд матчу

09:37 277 Читать на русском
Сенсаційна перемога Лечче з Шаховим над Торіно – відео голів та огляд матчу
Лечче з Шаховим здобув першу перемогу

Лечче на виїзді переміг Торіно в 3-му турі Серії А 2019/20. Дивіться відео голів та огляд матчу Торіно – Лечче (1:2).

57’ Андреа Белотті
 
Дієго Фаріас 35’
Марко Манкозу 73’
35’ Дієго Фаріас
57’ Андреа Белотті
73’ Марко Манкозу

Лечче набрав перші очки в чемпіонаті Італії 2019/20. В заключному матчі 3-го туру підопічні Фабіо Ліверані на виїзді перемогли Торіно завдяки голам Фаріаса та Манкозу – перша поразка "биків" у чемпіонаті.

Лечче з Шаховим несподівано переміг Торіно

Євген Шахов вийшов на поле на 81-й хвилині. Це був 2-й матч українського хавбека в Серії А.

Лечче набрав 3 очки та розмістився на 18-й позиції турнірної таблиці. В Торіно 6 балів та 6 місце.

Торіно – Лечче – 1:2 – відео голів та огляд матчу

blog_ava
Вернидуб: Я знаю, що Зоря в мене за спиною місяці два-три шукала нового тренера
09:11
1468
Теги
Євген Шахов Євген Шахов Лечче Лечче Торіно Торіно Італія Відеоновини Українці за кордоном Торіно - Лечче
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Де Хеа продовжив контракт з Манчестер Юнайтед
    Англія — 16 вер547 Де Хеа продовжив контракт з Манчестер Юнайтед
9
год
:
57
хв
Інтер
19:55
Славія Прага
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук