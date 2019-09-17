Сенсаційна перемога Лечче з Шаховим над Торіно – відео голів та огляд матчу

Ліга чемпіонів — 08:00 390
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Борусія Дортмунд – Барселона: анонс матчу Ліги чемпіонів
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Твіттеріада. Як Динамо розважилося перед грою з Десною, там не вірять у Луніна, а футбольна повія №1 оголилася на 18+Овертайм — 16 вер 17494
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Вольфсбург: ґрунтовний тренер, травмовані зірки та стурбований екс-"динамівець" – Олександрія може гідно стартувати в ЛЄЛіга Європи — 16 вер 1949
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Де Хеа продовжив контракт з Манчестер ЮнайтедАнглія — 16 вер 547
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"Зінченко уособлював летаргічний Ман Сіті": англійські ЗМІ та фани громлять українця за "ганебний виступ" перед ШахтаремАнглія — 16 вер 13432