Сенсаційна перемога Лечче з Шаховим над Торіно – відео голів та огляд матчу

Лечче на виїзді переміг Торіно в 3-му турі Серії А 2019/20. Дивіться відео голів та огляд матчу Торіно – Лечче (1:2).

Лечче набрав перші очки в чемпіонаті Італії 2019/20. В заключному матчі 3-го туру підопічні Фабіо Ліверані на виїзді перемогли Торіно завдяки голам Фаріаса та Манкозу – перша поразка "биків" у чемпіонаті.

Лечче з Шаховим несподівано переміг Торіно

Євген Шахов вийшов на поле на 81-й хвилині. Це був 2-й матч українського хавбека в Серії А.

Лечче набрав 3 очки та розмістився на 18-й позиції турнірної таблиці. В Торіно 6 балів та 6 місце.

Торіно – Лечче – 1:2 – відео голів та огляд матчу