У матчі 3-го туру групового етапу ЧС-2022 австралійці вирвали мінімальну перемогу у данців і пробились у плей-офф турніру. Дивіться відео гола і небезпечені моменти на "Футбол 24".

Данія могла виходити вперед вже на початку матчу, але Раян встиг на мить випередити суперника після прострілу Меле. На 10-й хвилині він вдруге рятує Австралію від вірного гола – після удару Єнсена з гострого кута під поперечину кіпер у стрибку перевів сферу на кутовий.

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Сков Ольсен з меж штрафного поцілив вище воріт, а Крістенсен головою пробив впритирку зі стійкою. В середині тайму Раян ледь не привіз гол у свої ворота, намагаючись вибити простріл данців, але зумів винести м'яч зі штрафного майданчика. Згодом Макгрі намагався перекинути Шмейхеля – не вдалось. У відповідь Ольсен запоров чудовий момент, пробиваючи з району одинадцятиметрової позначки – кволий постріл не злякав Раяна.

По перерві забила Австралія: Леккі вивели сам на сам, форвард Мельбурн Сіті шукав підтримки, але взяв гру на себе, двічі обіграв захисника і поміж ніг оборонця влучно пробив у дальній кут. Данці відчайдушно намагались врятувати ситуацію, але фортуна цього вечора була на боці Австралії, яка з другої сходинки свого квартету вийшла у плей-офф турніру.

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