Кайрат у другому турі Ліги чемпіонів зіграє проти мадридського Реала. Казахстанський бізнесмен Турсен Алагузов вирішив змотивувати команду на гру проти "вершкових", пообіцявши подарунок всім гравцям, які вийдуть на поле.

"Дорогі казахстанці, в день міста Алмати, я, як і всі патріоти, і ми знаємо, що через 10 днів відбудеться гра нашого улюбленого Кайрата і Реала. Тому, як патріот республіки й напередодні свого дня народження, обіцяю в разі перемоги Кайрата всім футболістам, які зіграють, по автомобілю. Алмати – столиця світу, Кайрат – чемпіон!" – сказав Турсен Алагузов у повідомленні, яке опублікувала його дружина.

Нагадаємо, що матч Реала та Кайрата заплановано на 30 вересня. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за київським часом.

