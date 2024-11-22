Півзахисник Олександрії Іван Калюжний може отримати чималу фінансову надбавку після того як почав викликатись до збірної України.

Олександрія веде перемовини з Калюжним щодо продовження контракту на покращених умовах, повідомляє Sport.ua.

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Зазначається, що керівництво має намір збільшити зарплату гравця у 2 рази. Наразі Іван отримує близько 6 тисяч доларів на місяць – одна з найнижчих сум серед гравців основного складу.

Нагадаємо, що Калюжний в цьому році дебютував у складі збірної України, ставши одним з головних відкриттів сезону. Іван провів за Олександрію 12 матчів в поточній кампанії, відзначившись 1 голом. Варто зазначити, що клуб сенсаційно ділить лідерство з Динамо – по 32 очки.

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