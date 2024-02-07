– В якому чемпіонаті хотіли би спробувати свої сили?

– АПЛ. Ну там люди грають фактично без пауз. У них два Кубки всередині країни, єврокубки і чемпіонат. Вони грають на кожен третій день. Звісно, хотілося би спробувати такий темп. Не знаю, чи витримав би, але спробувати варто.

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– Яка команда в Англії вам найбільше подобається?

– Мій улюблений клуб – Манчестер Сіті. Я завжди буду мріяти зіграти там. По стилю гри класну команду Гвардіола побудував, – сказав Квасниця в коментарі NV.

Нагадаємо, 20-річний вінгер став відкриттям нинішнього сезону – у 19 матчах він забив 6 голів і віддав 5 асистів. Окрім того, він був справжнім "джокером" молодіжної збірної України, виходячи на останні хвилини: у матчі з ірландцями він асистував Віталію Роману, а в поєдинках з Люксембургом та Англією забивав сам (у чемпіонів Європи вкрав нічию вже у доданий час). Контракт Квасниці з Рухом чинний до 30 червня 2027 року. Transfermarkt оцінює Іллю у 1,2 млн євро.

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