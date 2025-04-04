Сергій Шищенко, який може бути звільнений з київської Оболоні після останніх поразок в УПЛ, зацікавив першолігову Буковину, повідомляє Telegram-канал Inside UPL.

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Чернівецький клуб сенсаційно вийшов у півфінал Кубка України, де зіграє з київським Динамо. Після відставки Валерія Кривенцова у жовтні 2024 року команду поки очолює виконувач обов'язків тренера Григорій Чурілов.

Додамо, що це може бути не перший прихід Шищенка на пост тренера чернівчан. До цього наставник очолював Буковину у 2016 році. Оболонь, яку зараз очолює Шищенко, йде на 14 місці в УПЛ після 22 турів, випереджаючи лише Чорноморець та Інгулець.

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