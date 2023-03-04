Деякі клуби досі дотримуються релігійних правил, що може стати на заваді тріумфу в Кубку країни.

Спакенбург з третього дивізіону чемпіонату Нідерландів нещодавно став півфіналістом місцевого Кубка, але здобути омріяний трофей може завадити вірність релігії, повідомляє NOS.

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Річ в ортодоксальності клубу, що не дозволяє проводити поєдинки в неділю. Фінал Кубка Нідерландів традиційно проводиться саме в неділю – цього року це буде 30 квітня. Тож у разі виходу в фінал Спакенбург ризикує не зіграти в поєдинку за трофей.

Жеребкування півфіналів Кубка Нідерландів відбудеться вже сьогодні, 4 березня. Суперниками можуть стати хтось з тріо грандів: Аякс, ПСВ та Фейєнорд. У Спакенбурзі сподіваються, що футбольна федерація Нідерландів розгляне проведення фінального матчу в інший день, окрім неділі, якщо команда таки здобуде путівку до вирішального матчу.

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