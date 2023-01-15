Сенсація, камбек і автогол у відеоогляді матчу Лечче – Мілан – 2:2
10:22 - Читать на русском
Мілан сенсаційно розписав нічию з Лечче у 18-му турі Серії А. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів.
3’ Тео Ернандес
Рафаель Леау 58’
Давіде Калабрія 71’
3’ Тео Ернандес
58’ Рафаель Леау
71’ Давіде Калабрія
Середняк Серії А створив більше моментів і цілком заслужено пішов переможцем на перерву. На старті автоголом відзначився Тео Ернандес, а на екваторі головою забив Баскіротто.
Інтер переміг Верону та наздогнав Ювентус, Мілан розписав сенсаційну нічию з Лечче
У другому таймі чинні чемпіони зуміли зібратись. Красивий гол Леау з гострого кута й результативний удар Калабрії допомогли вирвати нічию. Мілан піднявся на 2 місце з 38 очками, Лечче набрав 20 пунктів і йде 12-м.
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