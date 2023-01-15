Мілан сенсаційно розписав нічию з Лечче у 18-му турі Серії А. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів.

Середняк Серії А створив більше моментів і цілком заслужено пішов переможцем на перерву. На старті автоголом відзначився Тео Ернандес, а на екваторі головою забив Баскіротто.

Інтер переміг Верону та наздогнав Ювентус, Мілан розписав сенсаційну нічию з Лечче

У другому таймі чинні чемпіони зуміли зібратись. Красивий гол Леау з гострого кута й результативний удар Калабрії допомогли вирвати нічию. Мілан піднявся на 2 місце з 38 очками, Лечче набрав 20 пунктів і йде 12-м.