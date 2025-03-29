Брайтон та Ноттінгем Форест зустрілись у битві за другу путівку в півфінал Кубка Англії. Результат та огляд зустрічі читайте в цій новині на "Футбол 24".

Кубок Англії 2024/25, 1/4 фіналу

Брайтон – Ноттінгем Форест – 0:0 (серія пенальті – 3:4)

Раніше першим півфіналістом Кубка Англії став Крістал Пелас, який розбив на виїзді Фулхем. У битві за другу путівку зійшлись Брайтон та Ноттінгем Форест, який переживає фантастичний сезон. Перший тайм пройшов за мінімуму моментів, хоча трохи більше активності попереду проявляв Брайтон.

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На старті другого тайму команди обмінялись гострими моментами: Рюттер пробив трохи вище воріт Ноттінгема, а Вербрюгген врятував Брайтон після пострілу Гіббс-Вайта. В середині другої половини "лісники" претендували на пенальті: Андерсон впав у штрафному Брайтона після підкату Мітоми. Однак, арбітр після перегляду VAR не призначив 11-метровий. Ноттінгем мав ще моменти Еланги та Мурільйо, але 90 хвилин завершились з нулями на табло.

В овертайми команди також не потішили голами. Брайтон мав супершанс після удару Дієго Гомеса, але Селс перевів м'яч через поперечку. Гра перейшла в серію пенальті, де переможцем став Ноттінгем Форест. Героєм став Матс Селс, який відбив два 11-метрових – у "лісників" свій удар не реалізував Неко Вільямс.

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